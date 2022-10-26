Естонія має боєприпаси для постачання в Україну – глава МЗС Рейнсалу

Про це інформує ERR.
Основними темами переговорів стали допомога Україні та посилення контингенту у країнах Балтії. Під час зустрічі Рейнсалу спростував твердження, що Естонія нібито не має боєприпасів для відправки в Україну.
За його словами, військова промисловість, зокрема у США, восени почала виробляти додаткові боєприпаси.
“Деякі країни, які, ймовірно, уникають додаткової допомоги у вигляді озброєнь, розповсюджують міф, ніби ми вичерпали запаси, необхідні для нашої власної безпеки. Насправді це не так”, – заявив міністр закордонних справ Естонії.
Він пояснив, що такі твердження є політичною нерішучістю, і цю нерішучість треба подолати, тому що “РФ здійснює геноцид в Україні”.
Нещодавно в Естонії затвердили новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомила глава естонського уряду Кая Каллас у Twitter.
“Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру”, — зазначила Каллас.
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