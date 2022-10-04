Уряд Естонії передав ЗСУ дрони. Раніше їх вилучили у росіянина, котрий закупив їх для армії РФ.

Про це повідомило посольство Естонії у Twitter.

Росіянина було арештовано. Його затримали під час перетину кордону 29 травня.

“Пам’ятаєте естонсько-російського подвійного громадянина, який намагався поставити безпілотники для російської армії? Крім його арешту, поліція вилучила дрони, які купив чоловік, і передала їх українській армії”, – йдеться в повідомленні.

Remember an Estonian-Russian dual citizen who tried to bring drones for Russian army? Besides arresting him, @kaitsepolitsei withdrew drones the man have bought and donated them to 🇺🇦 Ukrainian army 😎 @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD — Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) October 3, 2022

За естонським законодавством підтримка російської армії проти України передбачає кримінальну відповідальність.

“Спроби подарувати комерційні дрони російській армії закінчуються СІЗО. Вчора (30 травня, — ред.) особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень”, – заявляли у поліції.

Підтримка агресії РФ в Естонії карається терміном до 5 років позбавлення волі.