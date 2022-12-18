Про це повідомило ERR.

Перед відправкою їхній стан перевірили. У комплексі передбачено місця, де можна вимитися та відпочити, випрати й висушити одяг.

За тиждень пересувний комплекс може обслуговувати близько 400 осіб. Завдяки мобільності транспорт можна перекидати у різні місця вздовж лінії фронту.

За словами генерального менеджера проєкту Ільмара Раага, комплекс можна розмістити так, щоб його не було видно противнику.

“Ми можемо розмістити ці машини в різних місцях. І є розуміння, що та частина, яка є нашою пральною, буде ззаду, де це приблизно тил батальйону, куди одяг можна привозити з передньої частини і знову забирати. Їхнє бажання полягало в тому, щоб, на нашу думку, сауна була в тилу роти, це чотири-п’ять кілометрів від лінії фронту, десь за висотним будинком, і там будуть наші сітки”, – сказав Рааг.

До України пересувна сауна приїде орієнтовно за кілька днів. Спочатку вона має вирушити до батальйону “Карпатська Січ”, який перебуває на фронті з березня.

Раніше Нідерланди, Естонія та Норвегія ініціювали надання ЗСУ мобільного польового шпиталю. Кілька контейнерів містять відділення інтенсивної терапії та операційну.