Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Ми ніколи не визнаємо результати нікчемних “референдумів” РФ та протиправної анексії територій України. Наша підтримка України – непохитна. Це кричуще порушення міжнародного права та основ людяності демонструє справжнє обличчя Росії”, – заявив Урмас Рейнсалу.

Він також наголосив, що Росія відповість за всі свої злочини.

Варто зазначити, що Естонія планує долучитися до позову України проти Російської Федерації, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді українського народу.

“Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду й покарання за нього завдала серйозної небезпеки поняттю такого жахливого злочину, як геноцид. Суд має дати оцінку діям Росії й висунутим нею неправдивим звинуваченням”, – заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, необхідністю перешкодити Україні й покарати її за передбачуваний геноцид у Луганській і Донецькій областях.

Натомість Урмас Рейнсалу сказав, що це був надуманий привід для визнання Луганської та Донецької областей самостійними державами.

“У Росії не було жодного права здійснювати повномасштабне вторгнення в Україну, як немає підстав і у висунутого Росією обвинувачення України в геноциді”, – зазначив глава МЗС Естонії.