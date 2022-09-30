Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його держава ніколи не визнає результати псевдореферендумів, які Російська Федерація провела на тимчасово окупованих територіях України.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Ми ніколи не визнаємо результати нікчемних “референдумів” РФ та протиправної анексії територій України. Наша підтримка України – непохитна. Це кричуще порушення міжнародного права та основ людяності демонструє справжнє обличчя Росії”, – заявив Урмас Рейнсалу.

Він також наголосив, що Росія відповість за всі свої злочини.

We will never recognize results of Russia’s null & void „referenda“, illegal annex. of #Ukraine’s territories. Our support to 🇺🇦 is unwavering. This blatant violation of int. law & pillars of humanity shows true color of Russia. Russia will be taken accountable for its crimes. pic.twitter.com/hLXPilrY0P — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 30, 2022

Варто зазначити, що Естонія планує долучитися до позову України проти Російської Федерації, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді українського народу.

“Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду й покарання за нього завдала серйозної небезпеки поняттю такого жахливого злочину, як геноцид. Суд має дати оцінку діям Росії й висунутим нею неправдивим звинуваченням”, – заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, необхідністю перешкодити Україні й покарати її за передбачуваний геноцид у Луганській і Донецькій областях.

Натомість Урмас Рейнсалу сказав, що це був надуманий привід для визнання Луганської та Донецької областей самостійними державами.

“У Росії не було жодного права здійснювати повномасштабне вторгнення в Україну, як немає підстав і у висунутого Росією обвинувачення України в геноциді”, – зазначив глава МЗС Естонії.