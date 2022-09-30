Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
“Ми ніколи не визнаємо результати нікчемних “референдумів” РФ та протиправної анексії територій України. Наша підтримка України – непохитна. Це кричуще порушення міжнародного права та основ людяності демонструє справжнє обличчя Росії”, – заявив Урмас Рейнсалу.
Він також наголосив, що Росія відповість за всі свої злочини.
We will never recognize results of Russia’s null & void „referenda“, illegal annex. of #Ukraine’s territories.
Our support to 🇺🇦 is unwavering. This blatant violation of int. law & pillars of humanity shows true color of Russia.
Russia will be taken accountable for its crimes. pic.twitter.com/hLXPilrY0P
— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 30, 2022
Варто зазначити, що Естонія планує долучитися до позову України проти Російської Федерації, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді українського народу.
“Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду й покарання за нього завдала серйозної небезпеки поняттю такого жахливого злочину, як геноцид. Суд має дати оцінку діям Росії й висунутим нею неправдивим звинуваченням”, – заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, необхідністю перешкодити Україні й покарати її за передбачуваний геноцид у Луганській і Донецькій областях.
Натомість Урмас Рейнсалу сказав, що це був надуманий привід для визнання Луганської та Донецької областей самостійними державами.
“У Росії не було жодного права здійснювати повномасштабне вторгнення в Україну, як немає підстав і у висунутого Росією обвинувачення України в геноциді”, – зазначив глава МЗС Естонії.
- В Естонії заявили, що не будуть надавати політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації.
- Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України.
- Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд планує внести резолюцію, яка засуджує РФ за так звані референдуми, що проводяться в чотирьох областях України, і заявляє, що Радбез ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів.