Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Ми ніколи не визнаємо результати нікчемних “референдумів” РФ та протиправної анексії територій України. Наша підтримка України – непохитна. Це кричуще порушення міжнародного права та основ людяності демонструє справжнє обличчя Росії”, – заявив Урмас Рейнсалу.

Він також наголосив, що Росія відповість за всі свої злочини.

We will never recognize results of Russia’s null & void „referenda“, illegal annex. of #Ukraine’s territories.

Our support to 🇺🇦 is unwavering. This blatant violation of int. law & pillars of humanity shows true color of Russia.

Russia will be taken accountable for its crimes. pic.twitter.com/hLXPilrY0P

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 30, 2022