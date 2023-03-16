Сьогодні, 16 березня, естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ганно Певкур надати Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

Про це повідомляє ERR.

Новий пакет допомоги від Естонії містить напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори, а також медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.

“Вчора, 15 березня, разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі “Рамштайн”. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським Союзом одного мільйона артилерійських снарядів”, – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Зокрема, він додав, що потрібно продовжувати надавати Україні дрібніші та цілеспрямовані пакети допомоги.

За даними видання, загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро.

Зауважимо, що 9 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України. Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання зброї в Україну.

“Ми всі зазирнули на склади і побачили, що у нас є, але ми повинні зробити більше. Ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше”, – зазначила глава естонського уряду.

За її словами, країни ЄС могли б використовувати подібний механізм, як робили з вакцинами від Covid. Європейські країни нададуть кошти, Єврокомісія закупить, а потім озброєння спорядять безпосередньо в Україну.

Вона додала, що “ціна зростає з кожною затримкою, із кожним ваганням, і це може прискорити процес”.