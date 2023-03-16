Про це повідомляє ERR.
Новий пакет допомоги від Естонії містить напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори, а також медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.
“Вчора, 15 березня, разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі “Рамштайн”. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським Союзом одного мільйона артилерійських снарядів”, – сказав міністр оборони Ханно Певкур.
Зокрема, він додав, що потрібно продовжувати надавати Україні дрібніші та цілеспрямовані пакети допомоги.
За даними видання, загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро.
Зауважимо, що 9 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України. Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання зброї в Україну.
“Ми всі зазирнули на склади і побачили, що у нас є, але ми повинні зробити більше. Ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше”, – зазначила глава естонського уряду.
За її словами, країни ЄС могли б використовувати подібний механізм, як робили з вакцинами від Covid. Європейські країни нададуть кошти, Єврокомісія закупить, а потім озброєння спорядять безпосередньо в Україну.
Вона додала, що “ціна зростає з кожною затримкою, із кожним ваганням, і це може прискорити процес”.
- Майже 5,5 млн гривень (понад €135 000) зібрали громадяни Естонії на навчання українських військових тактичній медицині. Більше 8 тисяч внесків отримала неприбуткова організація PULSE, яка займається розвитком тактичної медицини в Україні.
- Естонія має намір задовольнити прохання України щодо постачання касетних боєприпасів. Касетні снаряди, що перебувають у розпорядженні Сил оборони Естонії, були свого часу закуплені в Німеччині, і для того, щоб передати їх Україні, необхідно заручитися згодою країни-виробника.
- 26 лютого візит до столиці України здійснив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Це вже не перший приїзд глави відомства з початку повномасштабного вторгнення РФ.