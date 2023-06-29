Уряд Естонії має намір розірвати укладений у 1998 році договір про співпрацю з Росією щодо збереження культурних цінностей.

Джерело: ERR.

У порядку денному засідання кабінету міністрів на 29 червня йдеться про те, що дію договору буде припинено розпорядженням уряду Естонії.

Договір про співпрацю між урядами Естонської Республіки та Російської Федерації щодо збереження культурних цінностей було підписано 4 грудня 1998 року. Однак, Естонія хоче розірвати угоду у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України.

Крім того, Естонія приєдналася до двох конвенцій ЮНЕСКО, які лежать в основі естонсько-російської угоди, тому немає потреби регулювати ті самі сфери додатковим договором.

Мовиться про конвенції ЮНЕСКО “Про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передаванню права власності на культурні цінності” та “Про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини”.

Зазначимо, що договір між країнами автоматично продовжувався кожні п’ять років, якщо сторони заздалегідь (за 6 місяців) не повідомляли про своє бажання його розірвати.

Відтак, міністерство закордонних справ Естонії має направити російській стороні відповідну ноту не пізніше 3 липня цього року.