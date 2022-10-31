В Естонії планують змінити ширину прикордонної смуги на паралельно східному кордоні. Її планують збільшити з десяти метрів до 300 метрів.

Про це повідомило ERR.

Керівник відділу прикордонної та міграційної політики міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі заявив, що варто розширити смугу, бо десяти метрів замало для прикордонної інфраструктури. Така ідея виникла, коли почалося будівництво інфраструктури на східному кордоні.

“Ми зрозуміли, що чинна регуляція більше не дозволяє добре охороняти цей кордон, на десяти метрах неможливо розмістити всю прикордонну інфраструктуру, патрулювати, створити там нормальні спостережні позиції”, — пояснив Мягі.

Планують вирівняти прикордонну звивисту зону через природні умови. Тоді громадянам буде зрозуміти, де заборонено перебувати.

“З нашого погляду, важливо те, щоб лінія була пряма, оскільки при зигзагах і вигинах потрібно набагато більше техніки. Крім того, зона буде чітко позначена, і люди розумітимуть, що поруч розташований державний кордон і далі йти не можна”, — додав він.