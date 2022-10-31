Про це повідомило ERR.
Керівник відділу прикордонної та міграційної політики міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі заявив, що варто розширити смугу, бо десяти метрів замало для прикордонної інфраструктури. Така ідея виникла, коли почалося будівництво інфраструктури на східному кордоні.
“Ми зрозуміли, що чинна регуляція більше не дозволяє добре охороняти цей кордон, на десяти метрах неможливо розмістити всю прикордонну інфраструктуру, патрулювати, створити там нормальні спостережні позиції”, — пояснив Мягі.
“З нашого погляду, важливо те, щоб лінія була пряма, оскільки при зигзагах і вигинах потрібно набагато більше техніки. Крім того, зона буде чітко позначена, і люди розумітимуть, що поруч розташований державний кордон і далі йти не можна”, — додав він.
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