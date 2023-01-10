Цього місяця Естонія планує представити юридичний план щодо арешту російських активів, оскільки саме ця держава просуває пропозицію перерахувати Україні кошти, заморожені санкціями Європейського Союзу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Естонії Міхкеля Тамма.

За його словами, законодавчу базу буде створено до кінця січня цього року після того, як ще наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план конфіскації активів.

Відтак, Естонія прагне представити план до того моменту, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду щодо 300 мільярдів євро (322 мільярдів доларів) у резервах російського центрального банку та мільярдів у заморожених активах російських осіб, які перебувають під санкціями.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас ще місяць тому заявила, що членам ЄС необхідно продовжити роботу із притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії та використання заморожених активів Росії.

За оцінками органу Естонії з боротьби із відмиванням грошей, заморожені кошти на російських рахунках у країні становлять майже 20 мільйонів євро.

Згідно з джерелами, знайомими з обговореннями, уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца відкритий для передачі російських активів на допомогу Україні, якщо вдасться вирішити складні юридичні питання. За словами одного з джерел, одним із варіантів було б націлити арешт на активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а не накладати загальні конфіскації, для вирішення яких у законному порядку можуть знадобитися роки.

Варто зазначити, що у Литві повинні чекати рішення Європейського Союзу, щоб законно передати російські активи Україні. Країна самостійно не може вирішити долю цих активів.

Інформацію стосовно того, що країна має чекати рішення ЄС, озвучили у Мін’юсті Литви. Відомство зазначило, що Литва регулярно піднімає це питання на європейських обговореннях. Вільнюс прагне знайти рішення, яке б відповідало нормам ЄС. Також у Литві працює міжнародна робоча група під керівництвом МВС. Вона намагається встановити правову базу для того, аби уможливити конфіскацію активів підсанкційних росіян на користь України.