Естонія спорядила до України партію летальної зброї, зокрема гаубиці та гармати, для захисту від російського нападу.

Про це повідомляє пресслужба посольства Естонії в Україні.

Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

“Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти РФ та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ”, – йдеться у заяві посольства.

З летального озброєння Естонія передає Україні протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, піхотну зброю, одноразові гранатомети, ручні гранатомети й протитанкові ракети, ймовірно, до комплексів Javelin.

Естонська Республіка передає Україні причіпні гаубиці калібру 122-мм Д-30.