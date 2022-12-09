Про це повідомила амбасадорка України в Естонії Мар’яна Беца у Twitter.
“Ще 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України, а саме до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Вдячні МЗС Естонії, МКІП України та Мінекономіки Естонії за гуманітарну допомогу українському народу”, – написала амбасадорка.
Another 11 buses with generators & energy equipment left Estonia for Ukraine, namely for Zhytomyr, Kharkiv, Bucha & Poltava. Grateful to @MFAestonia @MCIPUkraine @EconMinEstonia for humanitarian assurance to help Ukrainian people #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/9kwtSx02nL
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 9, 2022
Крім того, 7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. У міністерстві енергетики України зазначили, що переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт. Відповідне обладнання придбано у Франції та доставлено в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).
Своєю чергою, Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”. 8 грудня голова Європарламенту Роберта Мецола передала Україні генератори від імені Європейського парламенту в межах кампанії “Генератори надії”, покликаної допомогти українцям пережити зиму.
- Державна прикордонна служба України отримала від Королівства Норвегія потужні генератори. Це лише перша партія такої допомоги від норвежських партнерів. Також очікується передавання додаткових генераторів та засобів індивідуального захисту протягом 2023 року.
- У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.