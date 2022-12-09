Ще 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України. Вантаж прямує до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.

Про це повідомила амбасадорка України в Естонії Мар’яна Беца у Twitter.

“Ще 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України, а саме до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Вдячні МЗС Естонії, МКІП України та Мінекономіки Естонії за гуманітарну допомогу українському народу”, – написала амбасадорка.

Another 11 buses with generators & energy equipment left Estonia for Ukraine, namely for Zhytomyr, Kharkiv, Bucha & Poltava. Grateful to @MFAestonia @MCIPUkraine @EconMinEstonia for humanitarian assurance to help Ukrainian people #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/9kwtSx02nL — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 9, 2022

Крім того, 7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. У міністерстві енергетики України зазначили, що переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт. Відповідне обладнання придбано у Франції та доставлено в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).

Своєю чергою, Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”. 8 грудня голова Європарламенту Роберта Мецола передала Україні генератори від імені Європейського парламенту в межах кампанії “Генератори надії”, покликаної допомогти українцям пережити зиму.