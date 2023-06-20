Сьогодні, 20 червня, Парламент Естонії схвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Відтак ця держава стала другою центральноєвропейською країною, яка це зробила.

Джерело: Reuters

За це рішення проголосували 55 членів Рійгікогу, законодавчого органу Естонської республіки, проти – 34.

Пропонується змінити інститут шлюбу, визначений сімейним законодавством, таким чином, щоб будь-які фізичні особи, що досягли повноліття, незалежно від статі, могли одружитися. Слова “чоловік і жінка” вирішили замінити словами “дві фізичні особи”.

Після голосування у вівторок Естонія стане другою після Словенії країною Центральної та Східної Європи, де одностатеві пари можуть укладати шлюби.

Закон набуде чинності з 2024 року.