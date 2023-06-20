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За це рішення проголосували 55 членів Рійгікогу, законодавчого органу Естонської республіки, проти – 34.
Пропонується змінити інститут шлюбу, визначений сімейним законодавством, таким чином, щоб будь-які фізичні особи, що досягли повноліття, незалежно від статі, могли одружитися. Слова “чоловік і жінка” вирішили замінити словами “дві фізичні особи”.
Після голосування у вівторок Естонія стане другою після Словенії країною Центральної та Східної Європи, де одностатеві пари можуть укладати шлюби.
Закон набуде чинності з 2024 року.
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