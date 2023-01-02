Про це повідомило ERR.
За 2022 рік до Естонії прибуло 120 тисяч українців, з яких понад 65 000 залишилися в країні. За захистом до Фінляндії звернулися менше як 50 тисяч переселенців, хоча населення країни в п’ять разів більше за населення Естонії.
У грудні Таллінн і Гельсінкі розпочали переговори про розподіл частини переселенців. Фінляндії готова приймати до 100 українців щотижня від січня цього року.
Вже проведено перші консультації з цього питання. Канцлер МВС Естонії Тармо Мійлітс додав, що деталі ще узгоджуються.
“Важливо, що ми повинні забезпечити первинний прийом (переселенців, – ред.), скільки б їх не було. Коли до нас прибувають біженці від війни, треба забезпечити первинне розміщення, первинну продуктову допомогу, соціальну допомогу, психосоціальне консультування”, — додав Мійлітс.
Для українських переселенців, які хочуть перебратися з Естонії до Фінляндії, можуть організувати автобусні та поромні перевезення.
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