В Естонії заявили про закриття генерального консульства РФ у Нарві та консульського відділу в Тарту. Латвія припиняє роботу російських консульств у містах Даугавпілс та Лієпая. Дипломатичний персонал в країнах оголосили персонами нон-грата.

Про це повідомляє пресслужба Міністерств закордонних справ Естонії та Латвії.

Естонія викликала посла РФ в Естонії Володимира Ліпаєва для вручення дипломатичної ноти про закриття Генерального консульства РФ в Нарві та консульського відділення російського посольства в Тарту.

“Естонія вирішила оголосити персона нон грата та видворити з країни 14 консульських співробітників, семеро з яких мають дипломатичний статус”, – йдеться у повідомленні МЗС Естонії.

Заступник держсекретаря Март Вольмер повторив, що дії РФ в Україні є неприйнятними. РФ також має вивести свої сили з України та взяти на себе відповідальність за збитки, заподіяні війною.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що із країни вислано 13 російських дипломатів та консульських співробітників.

Про рішення щодо закриття 5 березня повідомили послу РФ в Латвії Михайлу Ваніну. Після 30 квітня 2022 року робота Генеральних консульств РФ в Латвійській Республіці не буде дозволена. До цього часу особи, які підлягають екстрадиції, мають покинути Латвійську Республіку.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Уряд країни відсилає посла РФ Олексія Ісакова в РФ у відповідь на війну проти України.