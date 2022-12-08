Про це повідомило Postimees.
Канал перестали транслювати через анулювання Латвією ліцензії. Вона дозволила поширювати свій контент у країнах ЄС, США та інших.
“Відповідно до повідомлення Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду, оператори зв’язку завтра призупинять трансляцію телеканалу “Дождь”. Згідно із Законом про медіапослугу, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в межах своїх послуг, якщо у них є ліцензія країни перебування або інша правова підстава”, — заявив менеджер зі зв’язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер.
Пресслужба Home 3 заявила, що телеоператор припиняє трансляцію “Дождя” у країнах Балтії з 8 грудня.
ДОВІДКА. Скандал навколо російського телеканалу сталася після того, як Олексій Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті. Утім “Дождь” позиціює себе як опозиційний й базувався в Латвії. Після цієї заяви телеканал припинив співпрацю з Коростельовим.
Надалі троє співробітників “опозиційного каналу” заявили, що після звільнення Коростельова також йдуть з каналу. 6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) вирішила анулювати ліцензію. Після рішення Латвії телеканал “Дождь” припинять транслювати у Литві. Заборона набуде чинності сьогодні.
У Кремлі звернули увагу на скандал з телеканалом. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація продемонструвала, що закордоном начебто не все так добре, як думаю деякі росіяни.
- Гендиректорка російського телеканалу “Дождь”, який позиціонує себе як опозиційний і наразі базується в Латвії, Наталія Синдєєва перепросила за звільнення Олексія Коростелева, Маргариту Лютову та Володимира Роменського та закликала їх повернутись. Раніше Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті.
- Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала російський телеканал “Дождь” на 10 тисяч євро за карту, де Крим входить до складу Російської Федерації.