Естонія долучилася до інших країн, які припинили трансляцію російського телеканалу "Дождь". Він транслювався телеоператорами Telia, Elisa і Home 3.

Про це повідомило Postimees.

Канал перестали транслювати через анулювання Латвією ліцензії. Вона дозволила поширювати свій контент у країнах ЄС, США та інших.

“Відповідно до повідомлення Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду, оператори зв’язку завтра призупинять трансляцію телеканалу “Дождь”. Згідно із Законом про медіапослугу, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в межах своїх послуг, якщо у них є ліцензія країни перебування або інша правова підстава”, — заявив менеджер зі зв’язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер. Пресслужба Home 3 заявила, що телеоператор припиняє трансляцію “Дождя” у країнах Балтії з 8 грудня.

ДОВІДКА. Скандал навколо російського телеканалу сталася після того, як Олексій Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті. Утім “Дождь” позиціює себе як опозиційний й базувався в Латвії. Після цієї заяви телеканал припинив співпрацю з Коростельовим.

Надалі троє співробітників “опозиційного каналу” заявили, що після звільнення Коростельова також йдуть з каналу. 6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) вирішила анулювати ліцензію. Після рішення Латвії телеканал “Дождь” припинять транслювати у Литві. Заборона набуде чинності сьогодні.

У Кремлі звернули увагу на скандал з телеканалом. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація продемонструвала, що закордоном начебто не все так добре, як думаю деякі росіяни.