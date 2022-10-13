Про це повідомила глава естонського уряду Кая Каллас у Twitter.

“Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру”, — зазначила Каллас.

Нещодавно у парламент Естонії внесли проєкт рішення стосовно визнання Росії країною-спонсором тероризму. У резолюції закликали створити спеціальний міжнародний трибунал над РФ та позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН.

Також на полях саміту Європейської політичної спільноти у Празі Кая Каллас назвала президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, закликавши притягнути його до відповідальності за “злочини агресії”.