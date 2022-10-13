Сьогодні, 13 жовтня, в Естонії затвердили новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила глава естонського уряду Кая Каллас у Twitter.

“Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру”, — зазначила Каллас.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine. We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast. Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022

Нещодавно у парламент Естонії внесли проєкт рішення стосовно визнання Росії країною-спонсором тероризму. У резолюції закликали створити спеціальний міжнародний трибунал над РФ та позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН.

Також на полях саміту Європейської політичної спільноти у Празі Кая Каллас назвала президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, закликавши притягнути його до відповідальності за “злочини агресії”.