Про це повідомила глава естонського уряду Кая Каллас у Twitter.

“Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру”, — зазначила Каллас.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.

We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.

Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022