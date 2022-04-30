Про це повідомляє ERR.
Команда естонських саперів налічуватиме 5 осіб, особовий склад яких періодично змінюватиметься, та три спеціалізовані автомобілі.
За словами міністра внутрішніх справ Естонії Крістіана Яані, фахівці допомагатимуть у зонах, де залишилось багато мін і нерозірваних боєприпасів, але вже немає активних бойових дій.
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