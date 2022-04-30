Уряд Естонії скеровує до України фахівців з розмінування, які на ротаційній основі допомагатимуть українським колегам на найбільш замінованих територіях.

Про це повідомляє ERR.

Команда естонських саперів налічуватиме 5 осіб, особовий склад яких періодично змінюватиметься, та три спеціалізовані автомобілі.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Крістіана Яані, фахівці допомагатимуть у зонах, де залишилось багато мін і нерозірваних боєприпасів, але вже немає активних бойових дій.