Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прокоментував пожежу на Кримському мосту та заявив, що ця ціль існує вже давно.

Про це повідомляє Delfi.

За словами міністра Естонії, Україна давно заявила, що має на меті зруйнувати цей міст. Також він додав, що міст фізично не зруйнований, але впала частина автомобільного мосту і горить залізниця.

“Позитивним моментом є те, що рух зупинився. Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту – ред.) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією”, — наголосив Урмас Рейнсалу. За його словами це був сміливий вчинок.

На думку міністра закордонних справ Естонії, міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки Керченський міст з’єднував Росію і Кримський півострів, що було особливо важливим як логістичне сполучення. Також він зауважив, що для Путіна міст був важливий ще й тому, що він нібито підтверджував, що Крим “назавжди залишиться частиною Росії”.

Зокрема, Урмас Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований на 8 жовтня, до 70-річчя Путіна, оскільки вчора у нього був день народження.

“Я вважаю, що ця ціль існує вже дуже давно”, – підкреслив міністр закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.

Рух транспорту на мості зупинено повністю. Окупанти готують паромні переправи через Керченську протоку.

Зазначається, що зайнялась цистерна у хвості вантажного потягу, який у цей момент рухався мостом.

За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.

Російський Національний антитерористичний комітет (НАК) заявив, що сьогоднішня пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”.

У НАК також додали, що внаслідок вибуху часткових руйнувань зазнали два автомобільні прольоти мосту, а от арка над суднохідною частиною мосту – ціла.

Тим часом “голова парламенту” Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили “українські вандали”.