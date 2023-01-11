Про це повідомило ERR.
МЗС Естонії зазначило, що метою є домогтися еквівалентності у чисельності посад у посольстві. Тобто планують зрівняти кількість розміщених посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях.
У результаті кількість співробітників має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу, який обслуговує до 1 лютого 2023 року.
“З огляду на те, що співробітники російського посольства не займаються просуванням відносин між Естонією та Росією в умовах загарбницької війни, ми бачимо, що нинішній розмір російського представництва є невиправданим”, — заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
Від початку російського вторгнення в Україну Естонія звела двосторонні відносини з РФ до абсолютного мінімуму. Навесні було закрито консульські представництва Росії в Нарві та Тарту. Також з країни вислали трьох співробітників російського посольства з дипломатичним статусом, які активно підривали безпеку Естонії та виправдовували військову діяльність Росії.
- Цього місяця Естонія планує представити юридичний план щодо арешту російських активів, оскільки саме ця держава просуває пропозицію перерахувати Україні кошти, заморожені санкціями Європейського Союзу.