Естонія має намір зменшити кількість співробітників посольства Росії в Таллінні. Естонія закликала від РФ скоротити їхню кількість більш ніж вдвічі до 1 лютого.

Про це повідомило ERR.

МЗС Естонії зазначило, що метою є домогтися еквівалентності у чисельності посад у посольстві. Тобто планують зрівняти кількість розміщених посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях.

У результаті кількість співробітників має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу, який обслуговує до 1 лютого 2023 року.