Естонія планує долучитися до позову України проти Російської Федерації, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді українського народу.

Про це повідомляє естонська суспільно-політична щоденна газета Postimees.

“Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду й покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид. Суд має дати оцінку діям Росії й висунутим нею неправдивим звинуваченням”, – заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Варто зазначити, що Україна звернулася до Міжнародного суду 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, необхідністю перешкодити Україні й покарати її за передбачуваний геноцид у Луганській і Донецькій областях.

Натомість Урмас Рейнсалу сказав, що це був надуманий привід для визнання Луганської та Донецької областей самостійними державами.

“У Росії не було жодного права здійснювати повномасштабне вторгнення в Україну, як немає підстав і у висунутого Росією обвинувачення України в геноциді”, – наголосив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, що 16 березня Міжнародний Суд ООН наказав Росії негайно припинити війну в Україні. На найвищому юридичному рівні засвідчили, що Росія безпідставно вдерлася в іншу суверенну державу.

Суд наказав РФ зупинити будь-яке просування та підтримку нерегулярних сил. Міжнародний суд не знайшов підтвердження того, що Україна чинила геноцид, як просуває російська пропаганда. Рішення підтримали 13 суддів. Проти були лише двоє — Росія та Китай. Рішення суду є юридично зобов’язувальним відповідно до норм міжнародного права.

Проте вже 17 березня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ відмовляється виконувати вимоги Міжнародного суду ООН у Гаазі щодо негайного припинення вторгнення в Україну.

Відповідаючи на питання стосовно рішення Міжнародного суду з відповідною забороною на подальші бойові дії на території України, Пєсков заявив, що Кремль “не може це взяти до уваги”.

“Міжнародний суд має поняття – згода сторін. Тут жодної згоди не може бути. В такому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги”, – заявив прессекретар Путіна.

Зокрема, у травні 2022 року понад 30 провідних вчених-правознавців та експертів з питань геноциду зазначили, що є достатньо доказів, аби зробити висновок, що РФ підбурює до геноциду та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.