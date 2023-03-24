Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Естонії.
МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ та вручило йому дипломатичну ноту про те, що співробітника російського посольства з дипломатичним статусом оголошено персоною нон грата.
Як зазначили в естонському міністерстві, діяльність російського дипломата в Естонії суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Таким чином, він повинен виїхати з Естонії не пізніше 29 березня.
У відомстві додали, що цей російський дипломат брав пряму та активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, розповсюджував пропаганду, виправдовував воєнні дії Росії та займався розколом суспільства в Естонії.
- 16 березня естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ганно Певкур надати Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.