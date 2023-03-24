24 березня міністерство закордонних справ Естонії оголосило працівника російського посольства персоною нон грата. Він має виїхати з країни до 29 березня

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Естонії.

МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ та вручило йому дипломатичну ноту про те, що співробітника російського посольства з дипломатичним статусом оголошено персоною нон грата.

Як зазначили в естонському міністерстві, діяльність російського дипломата в Естонії суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Таким чином, він повинен виїхати з Естонії не пізніше 29 березня.

У відомстві додали, що цей російський дипломат брав пряму та активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, розповсюджував пропаганду, виправдовував воєнні дії Росії та займався розколом суспільства в Естонії.