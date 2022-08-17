З 18 серпня Естонія припиняє пускати на свою територію російських громадян із туристичними візами, отриманими в естонських консульствах. Як і раніше, зможуть перетинати кордон володарі віз інших шенгенських держав. Проте Естонія шукає можливість заборонити в'їзд їм також.

Про це повідомляє мовник ERR.

З півночі прикордонники перестали пускати на територію країни громадян РФ із туристичними візами, виданими Естонією. Зараз такі діючі візи є приблизно у 25 000 російських громадян.

Заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічов зауважив, що обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями.

В Естонію пускатимуть тих, хто приїздить за туристичними візами до рідних: батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робитимуть для візитів із гуманітарними цілями. Тих, хто приїхав сюди до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді із Шенгенської зони їхні візи анулюються.

Естонія, як і раніше, пускатиме до себе росіян із туристичними візами, виданими іншими державами Шенгенської угоди. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявляє, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в’їзд і їм.