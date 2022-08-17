Про це повідомляє мовник ERR.
З півночі прикордонники перестали пускати на територію країни громадян РФ із туристичними візами, виданими Естонією. Зараз такі діючі візи є приблизно у 25 000 російських громадян.
Заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічов зауважив, що обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями.
В Естонію пускатимуть тих, хто приїздить за туристичними візами до рідних: батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робитимуть для візитів із гуманітарними цілями. Тих, хто приїхав сюди до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді із Шенгенської зони їхні візи анулюються.
Естонія, як і раніше, пускатиме до себе росіян із туристичними візами, виданими іншими державами Шенгенської угоди. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявляє, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в’їзд і їм.
“Експерти зараз працюють над цим. Зараз я говорю про політичну мету, над досягненням якої ми працюємо. Ми неодмінно зробимо це з урахуванням усіх юридичних аспектів”, – зазначив Рейнсалу.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сподівається, що є повна підтримка серед держав-членів ЄС рішення щодо запровадження обмежень на видачу громадянам РФ туристичних віз.
- З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам РФ подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам РФ у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.
- Водночас 19 неурядових правозахисних організацій Грузії у своєму зверненні до влади країни закликали негайно запровадити візовий режим для громадян РФ. Вони зауважили, що контроль за в’їздом до Грузії російських громадян та підприємств є питанням національної безпеки країни.