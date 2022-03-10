Естонія не видаватиме туристичні візи громадянам РФ, які бажають в’їхати в країну, доки не завершиться вторгнення Росії в Україну. Про це заявила міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс 10 березня в Таллінні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Естонія більше не видає нові візи C і D (туристичні) громадянам РФ. Заборона буде діяти до тих пір, поки РФ продовжує вести війну проти України. Ми активно працюємо над тим, щоб наші заходи стримування в цьому регіоні були сильнішими, ніж вони були досі, тому що ситуація в Європі та безпеці різко змінилася і, ймовірно, ніколи не повернеться до стану на 23 лютого”, – зазначила міністерка.

Виняток буде зроблено для людей із сім’ями в Естонії та з гуманітарних чи медичних причин, – додала вона.

Після вторгнення Росії в Україну до Естонії в’їхало більше російських громадян, ніж зазвичай. За даними МЗС та прикордонної служби Естонії, за останні два тижні сухопутний кордон з Естонією перетнули понад 12 тисяч громадян РФ, що на 2200 осіб більше, ніж у середньому за такий же період до російського вторгнення в Україну два тижні тому.