Про це інформує американський телеканал CNN.
“Естонія більше не видає нові візи C і D (туристичні) громадянам РФ. Заборона буде діяти до тих пір, поки РФ продовжує вести війну проти України. Ми активно працюємо над тим, щоб наші заходи стримування в цьому регіоні були сильнішими, ніж вони були досі, тому що ситуація в Європі та безпеці різко змінилася і, ймовірно, ніколи не повернеться до стану на 23 лютого”, – зазначила міністерка.
Виняток буде зроблено для людей із сім’ями в Естонії та з гуманітарних чи медичних причин, – додала вона.
Після вторгнення Росії в Україну до Естонії в’їхало більше російських громадян, ніж зазвичай. За даними МЗС та прикордонної служби Естонії, за останні два тижні сухопутний кордон з Естонією перетнули понад 12 тисяч громадян РФ, що на 2200 осіб більше, ніж у середньому за такий же період до російського вторгнення в Україну два тижні тому.
- Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомим, бо там начебто засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки із дітьми.
- Заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези про Сирію, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.
- 9 березня окупанти скинули бомби на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. На той час там перебували жінки, діти та медичний персонал. Цей акт воєнного злочину вразив увесь світ своєю дикістю та цинізмом.
- Варто зазначити, що за декілька годин до авіаудару речниця МЗС РФ Марія Захарова також зробила заяву про те, що у приміщенні лікарні нібито розташовані “вогневі позиції радикалів”. Тобто, у РФ визнали, що обстріл лікарні – це їх свідоме та сплановане рішення.