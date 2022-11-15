Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на зустрічі з колегами з країн ЄС у Брюсселі запропонував змінити модель підтримки України, збільшивши її.

Про це повідомило ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії, Європейські країни мають застосувати інший підхід, іншу парадигму підтримки України, адже нинішнього темпу замало.

“Подивимося на ситуацію у перспективі: ВВП України становить 1% ВВП Євросоюзу. По суті вся ця боротьба зараз тримається на Україні. Більшість витрат на цю боротьбу. А Європа загалом підтримала їх приблизно п’ятою частиною відсотка свого ВВП. Ми вже змінимо ситуацію, якщо зможемо підняти підтримку на озброєння та фінансову допомогу до одного відсотка від нашого ВВП”, – сказав Рейнсалу.

А також зазначив, що це зовсім “не драматична цифра”.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав ЄС допомогти Україні досягти миру на своїх умовах.

“Важливо, щоб Європа спрямувала дуже чіткий сигнал, що ми підтримаємо Україну в досягненні миру, який буде встановлений ними самими”, – наголосив він.

За оцінкою глави зовнішньополітичного відомства Литви, для цього необхідно пріоритизувати програми фінансової допомоги, активувати 9-й пакет санкцій проти Росії та запровадити санкції проти Ірану за постачання зброї агресору.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив, що твердження про нібито вичерпання боєприпасів для України неправдиві.

Основними темами переговорів стали допомога Україні та посилення контингенту у країнах Балтії. Під час зустрічі Рейнсалу спростував твердження, що Естонія нібито не має боєприпасів для відправки в Україну. За його словами, військова промисловість, зокрема у США, восени почала виробляти додаткові боєприпаси.