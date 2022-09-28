Про це повідомило ERR.

З закликом виступив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. За його словами, патріарха варто додати до санкцій через вихвалення геноцидної війни проти України.

Глава РПЦ заявляв, що дії російських солдатів можна порівняти з самопожертвою. За його словами, загиблим росіянам на війні буде прощено абсолютно всі їхні гріхи.

27 вересня патріарх Кирил закликав росіян до “духовної мобілізації”. Він наголошував, що це призведе Україну до “примирення” та дозволить привести її в єдиний простір РПЦ. Утім так звані “небезпечні компроміси” неприйняті в цьому питанні.

У червні Велика Британія запровадила санкції проти голови РПЦ, а Канада у липні. Литва заборонила йому в’їзд, але обмеження щодо нього не були підтримані на рівні Євросоюзу. Патріарха Кирила планували внести до шостого пакета санкцій Європейського союзу проти Росії, але Угорщина виступила проти. В останній момент його було виключено.