Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії прийняв рішення депортувати з країни 12 робочих з України за порушення режиму самоізоляції.

Про це повідомляє місцева телерадіокорпорація ERR.ee.

В ході перевірки з’ясувалося, що деякі робітники 46 раз порушили правила самоізоляції, але при цьому продовжували працювати.

Згідно з приписами, українці повинні покинути Естонію до півночі 14 серпня. Проте їх роботодавці збираються оскаржити в суді видані приписи.

Власники ферм вважають, що порушень не було, оскільки робочі фактично не виконували робочі обов’язки на полях, а просто приводили в порядок приміщення для проживання. Фермери вже зверталися в прокуратуру з клопотаннями, але там їх відхилили.