Про це повідомляє місцева телерадіокорпорація ERR.ee.
В ході перевірки з’ясувалося, що деякі робітники 46 раз порушили правила самоізоляції, але при цьому продовжували працювати.
Згідно з приписами, українці повинні покинути Естонію до півночі 14 серпня. Проте їх роботодавці збираються оскаржити в суді видані приписи.
Власники ферм вважають, що порушень не було, оскільки робочі фактично не виконували робочі обов’язки на полях, а просто приводили в порядок приміщення для проживання. Фермери вже зверталися в прокуратуру з клопотаннями, але там їх відхилили.
- Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що українські працівники, які порушили правила самоізоляції, повинні бути вислані з країни.