Про це повідомляє ERR.
Видання зазначає, що українці порушили самоізоляцію в Естонії 46 разів.
“Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід витребувати”, – заявив він.
Із закликом покарати українських громадян виступив і міністр внутрішніх справ березні Хельме. В ході перевірки з’ясувалося, що частина українців, які 21 липня прилетіли спеціальним рейсом в Таллінн для подальшої роботи, порушила правила карантину. У тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 чоловік з них виходили на роботу. Також трьом прилетів в країну українцям діагностували коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що естонський уряд продовжив заборону на польоти з України до, як мінімум, 28 липня. Заборона стосується угорської компанії Wizz Air, яка виконувала рейси між Таллінном і містами України.