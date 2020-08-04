Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що українські працівники, які порушили правила самоізоляції, мають бути вислані з країни.

Про це повідомляє ERR.

Видання зазначає, що українці порушили самоізоляцію в Естонії 46 разів.

“Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід витребувати”, – заявив він.

Із закликом покарати українських громадян виступив і міністр внутрішніх справ березні Хельме. В ході перевірки з’ясувалося, що частина українців, які 21 липня прилетіли спеціальним рейсом в Таллінн для подальшої роботи, порушила правила карантину. У тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 чоловік з них виходили на роботу. Також трьом прилетів в країну українцям діагностували коронавірус.