Про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії в Twitter.

“Будучи відданим прихильником міжнародного порядку, заснованого на правилах, Естонія прагне взяти участь у Кримській платформі, ініційованій Україною”, — йдеться в заяві.

Україна вже відреагувала на цю заяву естонського МЗС.

“Вдячні нашим естонським партнерам за підтримку ініціативи Кримської платформи”, – прокоментували у МЗС України.