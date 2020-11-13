Про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії в Twitter.
“Будучи відданим прихильником міжнародного порядку, заснованого на правилах, Естонія прагне взяти участь у Кримській платформі, ініційованій Україною”, — йдеться в заяві.
Україна вже відреагувала на цю заяву естонського МЗС.
“Вдячні нашим естонським партнерам за підтримку ініціативи Кримської платформи”, – прокоментували у МЗС України.
- Як стало відомо напередодні, міжнародний саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова відбудеться у травні 2021 року в Києві.
- У жовтні президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган мали зустріч у Стамбулі. За її підсумками вони виступили зі спільною заявою. Згідно з нею, Турецька Республіка підтвердила свою беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.
- 23 вересня під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.