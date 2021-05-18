Естонія має намір придбати близько 70 тисяч саджанців для відновлення лісів Луганщини після пожеж.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У понеділок, 17 травня, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розпочала свій візит до України. У вівторок вона разом віцепрем’єром Олексієм Резніковим відправилися на Луганщину.

Каллас, зокрема, відвідала місце, де торік сталися масштабні лісові пожежі. Разом вони висадили там перші дерева — ялівці. Прем’єр-міністерка оголосила про наміри Естонії допомогти Луганській області у реновації лісів після пожеж.

“Зокрема, мова йде про фінансування на придбання близько 70 тисяч саджанців”, — інформує Мінреінтеграції.

Про терміни виділення відповідного фінансування, а також деталі щодо того, які саме це будуть дерева, поки не повідомляють.