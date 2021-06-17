Естонія подарувала Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу та готова передати ще стільки ж.

Про це повідомили в МЗС Естонії.

“У двосторонньому порядку ми передамо 100 тисяч доз вакцини нашому другові Україні. Крім того, Естонія знайшла можливість пожертвувати ще 100 тисяч доз залишків вакцин”, — йдеться в повідомленні.

МЗС України поки не відреагувало на це повідомлення. Про те, вакцини якого виробника будуть передані, не сповіщають.

Нагадаємо, у 2020 році низка країн-членів ЄС забезпечували підтримку України через Механізм цивільного захисту Євросоюзу (зокрема, Чехія, Данія, Естонія, Польща, Словаччина). Вказані країни виділяли захисні маски, апарати ШВЛ, бахіли, захисні костюми, три машини швидкої допомоги, ковдри тощо.