Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства Естонії.

“Сили оборони готові зробити свій вклад у встановлення загородження з колючого дроту інженерним батальйоном, якщо це буде необхідно”, – сказав очільник міноборони Естонії.

Лаанет пояснив, що Білорусь продовжує свідомо загострювати міграційну кризу на білорусько-польському кордоні, тому Естонія схвалила заходи з посилення захисту свого кордону.

Також у міноборони Естонії повідомили, що готові перекинути на кордон додаткові загони поліції і прикордонників.

Як зауважив Лаанет, країна з початку гібридної агресії режиму невизнаного президента Лукашенка стежила за ситуацією і допомагала іншим у запобіганні серйозних наслідків атаки: наприклад, перекинула в Литву загороджувальний дріт, безпілотники і підрозділ військової поліції.

Раніше повідомлялося, що Польща вже з цього року розпочне цілодобове будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, Україною та Росією, на що Сейм Польщі протягом двох років виділить 400 млн доларів.

Міграційна криза на кордонах Білорусі з країнами ЄС

Міграційна криза на кордоні Білорусі, Польщі, Естонії, Литви і Латвії триває з серпня, проте у листопаді ситуація загострилася. Тисячі біженців намагаються незаконно перетнути кордон Білорусі та країн ЄС, щоб потрапити у Німеччину.

ЄС звинувачує Олександра Лукашенка у використанні мігрантів як зброї в рамках гібридних дій проти Заходу, а постраждалі країни стверджують, що білоруські силовики допомагають нелегалам проривати кордон.

Унаслідок сутичок на кордоні загинув один польський військовослужбовець.

МВС України, своєю чергою, вирішило посилити присутність прикордонників на кордоні з Білоруссю.