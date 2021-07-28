Про це повідомила пресслужба МЗС країни.

“За останній рік Україна також зіткнулася з кризою в галузі охорони здоров’я в і без того складній ситуації, тому я дуже радий, що ми можемо протягнути руку допомоги нашому давньому партнерові в боротьбі з пандемією. Наш крок допоможе запобігти поширенню пандемії в нашому регіоні, і, таким чином, Україна також зможе більше зосередитися на вирішенні політичних та економічних проблем”, – заявила міністр закордонних справ Єва-Марія Ліімец.

52 800 доз вакцини, відправлені сьогодні з авіабази Емарі в Україні, підуть в основному українським резервістам і будуть доставлені транспортним літаком ВПС Естонії PZL M28 Skytruck.

Згідно з рішенням уряду, Естонія передасть Україні в цілому 200 000 доз вакцини AstraZeneca, з яких 52 800 доз вакцини будуть передані на двосторонній основі, а інші через механізм розподілу вакцини COVID-19 в Європейському союзі.