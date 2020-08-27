Естонія не визнає результати президентських виборів в Білорусі та запроваджує санкції проти білоруських чиновників.

Про це повідомляє пресслужба естонського уряду.

Обмеження затверджені щодо осіб, які несуть відповідальність за фальсифікацію президентських виборів в Білорусі й пов’язане з цим насильство.

Введені санкції передбачають заборону на в’їзд до Естонії. Список осіб, щодо яких будуть введені обмеження, своїм наказом затвердить міністр закордонних справ Естонії.

“Народ Республіки Білорусь має право сам вільно вибирати своє майбутнє, він ясно висловив волю до демократичних змін. Єдина можливість для цього — дійсно вільні й незалежні вибори. Мета введених Естонією фокусних санкцій — засудити фальсифікацію результатів виборів і насильство проти мирних демонстрантів і забезпечити, щоб відповідальні за це особи не могли в’їхати до Естонії”, – підкреслив прем’єр-міністр країни Юрі Ратас.

Також наголошується, що Естонія не визнає результати президентських виборів в Білорусі, оскільки “вибори не були ні вільними, ні чесними”.

Санкції Естонії вводяться координовано з Латвією і Литвою.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз перебуває в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.