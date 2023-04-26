Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну інструктори Сил оборони Естонії навчили щонайменше тисячу українських військовослужбовців.

Про це інформує ERR.

“На території Естонії підготовку пройшла тисяча українських військових. Все навчання було організовано у чотирьох групах. Сили оборони у співпраці з Кайтселійтом (добровольчі сили самооборони – ред.) зробили основний внесок у перші дві, а саме індивідуальну та професійну підготовку”, – розповів заступник начальника Генштабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла.

А також зазначив, що відгуки про результати навчання позитивні. Вендла також додав, що в Естонії готують і снайперів.

Своєю чергою, керівник департаменту з підготовки генерального штабу естонської армії полковник Віктор Кальницький розповів, що загалом програма містить у собі підготовку за чотирма напрямками: індивідуальна, спеціалізована підготовка, робота групами та підготовка командної ланки. Естонські інструктори залучені у перших двох.

“Наприклад, ми навчали медиків, також навчали українців використовувати гармати FH-70”, – розповів Кальницький.

За його словами, українські артилеристи, які навчалися в Естонії, вже на передовій і, за відгуками, працюють успішно та професійно.

Кальницький додав, що навчання для українських військових не зашкодили плановій підготовці Збройних сил Естонії. Крім того, досвід з цих програм проаналізують і застосують для покращення підготовки естонських військових.

Полковник Кальницький також нагадав, що Естонія навчала українських військових і до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Академія Сил оборони проводила курси англійської мови, готувала медиків, крім того, українські офіцери навчалися у Балтійському коледжі оборони”, – розповів керівник департаменту з підготовки генерального штабу естонської армії полковник Віктор Кальницький.

Зазначається, що навчання українців фінансується частково з бюджету Естонії, частково коштами ЄС. За словами Кальницького, навчання проводиться у межах місії Європейського союзу з військової допомоги на підтримку України (EUMAM), відтак витрати частково покриваються з Європейського фонду миру.