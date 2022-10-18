Сьогодні, 18 жовтня, парламент Естонії визнав російський режим терористичним, а під час засідання естонський депутат з трибуни показав фото вагітної співробітниці Goodwine Вікторії, яка загинула внаслідок російської атаки іранськими дронами-камікадзе по Києву.

Про це повідомляє Postimees.

Сьогодні, 18 жовтня, 88 голосами “за” парламент Естонії ухвалив заяву, якою засудив незаконну анексію територій України та оголосив російський режим терористичним.

Парламент країни запевнив, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок російської агресії та проведення псевдореферендумів.

Під час засідання один з депутатів з трибуни продемонстрував фото жінки, яка 17 жовтня загинула у Києві внаслідок обстрілу житлового будинку дронами-камікадзе.

Тіло співробітниці компанії Goodwine Вікторії рятувальники знайшли в обіймах із її чоловіком Богданом та котом у розтрощеному будинку. Богдану та Вікторії було по 34 роки. Вікторія була на шостому місяці вагітності та мала намір у грудні йти у декрет.

Разом пара ще з 2012 року. Спочатку жили у Рівному, а у 2014 році переїхали до Києва. У двокімнатній квартирі, яку зруйнували загарбники, пара прожила майже 3 роки. Коли почалась повномасштабна війна, Вікторія тимчасово поїхала до Рівного, проте вже у липні повернулась у Київ.

У пресслужбі компанії Goodwine розповіли, що шість років тому Вікторія стала сомельє магазину Goodwine на Мечнiкова. Вона була єдиною дівчиною у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не існувало складних завдань, викликів.

“Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно добру та чуйну людину, частину нашої родини…”, – зазначили у повідомленні.

У пресслужбі компанії наголосили, що дівчина щиро “любила вино та свою роботу”. Проте вчора її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон.

“Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: треба менше себе жаліти. Такою сильною ми запам‘ятаємо її. Назавжди”, – йдеться у дописі компанії.

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня росіяни атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, стався вибух, внаслідок чого є загиблі та травмовані.