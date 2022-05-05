Про це повідомляє пресслужба банку.

Дизайн монети створила українська студентка Дарина Тітова, яка була змушена евакуюватися з Харкова через повномасштабне російське вторгнення й зараз навчається в Естонській академії мистецтв. Саму монету розробили у рекордно швидкий період, адже зазвичай це триває півтора року і більше.

“Ми хотіли, щоб монета, присвячена Україні і свободі, з’явилась якнайшвидше, і щоб дизайн розробив хтось із українців. Молоді українські студенти, професор Івар Сакк та Естонська академія мистецтв допомогли нам реалізувати цей задум”, – зазначила керівниця Банку Естонії Мадіс Мюллер.