Про це повідомляє пресслужба банку.
Дизайн монети створила українська студентка Дарина Тітова, яка була змушена евакуюватися з Харкова через повномасштабне російське вторгнення й зараз навчається в Естонській академії мистецтв. Саму монету розробили у рекордно швидкий період, адже зазвичай це триває півтора року і більше.
“Ми хотіли, щоб монета, присвячена Україні і свободі, з’явилась якнайшвидше, і щоб дизайн розробив хтось із українців. Молоді українські студенти, професор Івар Сакк та Естонська академія мистецтв допомогли нам реалізувати цей задум”, – зазначила керівниця Банку Естонії Мадіс Мюллер.
Щиро дякуємо Центральному Банку Естонії за прояв солідарності. Посольство України в Естонії мало честь також долучитись до розробки дизайну монети в 2 євро, присвяченій Україні. Окрема подяка Дарини Тітовій з Харкова за розроблений дизайн.Aitäh! Слава Україні! #StandWithUkraine pic.twitter.com/mQr2G7y68C
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 5, 2022
- Нагадуємо, уряд Естонії скеровує до України фахівців з розмінування, які на ротаційній основі допомагатимуть українським колегам на найбільш замінованих територіях.
- Раніше Естонія направила в Україну понад 10 тонн допомоги. У вантажі знаходиться необхідне для відновлення пошкоджених електромереж через бойові дії з РФ.