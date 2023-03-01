Майже 5,5 млн гривень (понад €135 000) було зібрано громадянами Естонії на навчання українських військових тактичній медицині. Більше 8 тисяч внесків отримала неприбуткова організація PULSE, яка займається розвитком тактичної медицини в Україні.

Про це інформує пресслужба PULSE.

Повідомляється, що збір коштів був відкритий фондом Slava Ukraini MTÜ. Цьому посприяло звернення Федора Сердюка, засновника PULSE, до мешканців країни 24 лютого. Зокрема, він розповів про навчання українських військових тактичній медицині.

Зазначено, що тактична медицина – один з невідʼємних елементів бойової підготовки військового у сучасній війні, оскільки дозволяє врятувати життя поранених під час тривалої евакуації до медичного закладу. Зібрані громадянами Естонії кошти будуть спрямовані на покриття витрат, повʼязаних з навчанням, передусім на закупівлю обладнання та логістику.

“Окреслити обсяг потреби у навчанні тактичній медицині наразі навіть не вбачається можливим. Тільки Національна гвардія України формує шість штурмових бригад, не кажучи вже про ЗСУ та потреби існуючих підрозділів. Тепер PULSE зможе забезпечити належну медичну підготовку – ці гроші покриють понад 400 днів тренінгів з тактичної медицини”, – прокоментував Сердюк.

Такж він додав, що Естонія була і залишається “одним з найвідданіших партнерів України”. Тільки за офіційними каналами, Україні було надано допомоги більше ніж на 1% естонського ВВП.

Довідка: PULSE – Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort – неприбуткова організація, яка розвиває тактичну медицину в Україні. Була заснована на початку повномасштабного вторгнення Росії як упорядковування волонтерської діяльності компанії FAST, що навчала військових з 2014 року. З 24 лютого 2022 року навчання за різними програмами PULSE пройшли більше 11 000 військових.

Однією з ключових активностей PULSE є навчання особового складу та військовослужбовців медичних служб підрозділів Сил оборони України. В 2023 році організація першою з українських недержавних структур отримала статус авторизованого тренінгового центру NAEMT® (Уповноважена асоціація, якій ЗС США делегували повноваження в сфері тактичної медицини). Навчання та інші послуги від PULSE українські військовослужбовці отримують безкоштовно, витрати організації фінансуються групою міжнародних та українських донорів.

MTÜ Slava Ukraini – естонська неурядова організація, створена з метою надання гуманітарної допомоги цивільному населенню України та підтримки української армії.