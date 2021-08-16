Кларісса Ворд прокоментувала, яких змін зазнало її життя після захоплення країни, на своїй сторінці в Twitter.

Мережею поширився мем, на якому можна побачити скріншоти двох різних трансляцій, які вела кореспондентка CNN.

На верхньому кадрі Ворд, на тлі якої видніються будівлі, вела репортаж не покриваючи голову. Це відбувалося 15 серпня.

На другому відео, опублікованому 16 серпня, Ворд розповідала про життя в столиці Афганістану — місті Кабул з 6 млн населення, яке захопили таліби.

Вона показувала вулиці, переповнені бойовиками “Талібану”, які радісно позували на камеру, та питала їх про майбутні зміни в житті населення. Вони розповідали журналістці, що знаходяться тут, аби навести порядок і законність.

Вбрання журналістки змінилося на чорний хіджаб — відкритими залишилися тільки її обличчя та долоні.

Журналістка пояснила, що пов’язувати цю зміну саме із захопленням міста не варто. Однак вона визнала, що певні зміни відбулися.

“Цей мем неточний. Верхнє фото зроблене всередині приватного комплексу. Те, що внизу, на вулицях Кабула, який утримує “Талібан”. Раніше я завжди носила хустку на голові на вулиці в Кабулі, хоча не з повністю покритим волоссям, та абаю (довга жіноча сукня з рукавами — ред.). Тож є різниця, але не така суттєва”, — розповіла вона.

 