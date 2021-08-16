Кларісса Ворд прокоментувала, яких змін зазнало її життя після захоплення країни, на своїй сторінці в Twitter.

Мережею поширився мем, на якому можна побачити скріншоти двох різних трансляцій, які вела кореспондентка CNN.

На верхньому кадрі Ворд, на тлі якої видніються будівлі, вела репортаж не покриваючи голову. Це відбувалося 15 серпня.

"Clarissa … I got to ask you, what do you think happens to you if the Taliban take Kabul?" @FareedZakaria asks @clarissaward. Ward says she and her team are trying to make contact w/Taliban & that they will "have to be looking very closely" to determine if they should evacuate. pic.twitter.com/rHov5m5PS2 — Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 15, 2021

На другому відео, опублікованому 16 серпня, Ворд розповідала про життя в столиці Афганістану — місті Кабул з 6 млн населення, яке захопили таліби.

Вона показувала вулиці, переповнені бойовиками “Талібану”, які радісно позували на камеру, та питала їх про майбутні зміни в житті населення. Вони розповідали журналістці, що знаходяться тут, аби навести порядок і законність.

Вбрання журналістки змінилося на чорний хіджаб — відкритими залишилися тільки її обличчя та долоні.

CNN's @clarissaward reports on what Afghanistan looks like as the Taliban take over.https://t.co/pJuaHC3iBC pic.twitter.com/zx9shFE8Lj — New Day (@NewDay) August 16, 2021

Журналістка пояснила, що пов’язувати цю зміну саме із захопленням міста не варто. Однак вона визнала, що певні зміни відбулися.