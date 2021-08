Кларісса Ворд прокоментувала, яких змін зазнало її життя після захоплення країни, на своїй сторінці в Twitter.

Мережею поширився мем, на якому можна побачити скріншоти двох різних трансляцій, які вела кореспондентка CNN.

На верхньому кадрі Ворд, на тлі якої видніються будівлі, вела репортаж не покриваючи голову. Це відбувалося 15 серпня.

"Clarissa … I got to ask you, what do you think happens to you if the Taliban take Kabul?" @FareedZakaria asks @clarissaward. Ward says she and her team are trying to make contact w/Taliban & that they will "have to be looking very closely" to determine if they should evacuate. pic.twitter.com/rHov5m5PS2

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 15, 2021