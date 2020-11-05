#Букви розповідають про неї детальніше.

Політикиня перемогла на 5-му окрузі в Ноблсвіллі, Індіана. Вона набрала 50,1%, в той час як її опонентка від демократів Христина Хейл – 45,8%.

Українське коріння

Вікторія Спартц – етнічна українка, їй 48 років. Вона народилася у місті Носівка Чернігівської області у родині інженерів, але у 2000 році вийшла заміж за американця Джейсона Спартца і переїхала до США.

У бізнес-школі Університету Індіани вона отримала диплом магістра з бухгалтерії, а потім там же і залишилася викладати.

Також вона мала бізнес у галузі фінансових консультацій, фермерському господарстві та нерухомості, працювала у державних установах.

У 2017 році її обрали до сенату штату Індіана.

Видання “Голос України” повідомляло, що Спартц щороку приїздить до Носівки, аби навідати дідуся і бабусю.

“Стоп соціалізм”

Спартц, зокрема, відома своєю передвиборчою кампанією, яка пройшла під гаслом “Стоп соціалізм”.

Вона неодноразово згадувала розповідь дідуся про те, як радянська влада відібрала у їхньої родини господарство під час колективізації та про Голодомор у 1930-х роках.

Один із передвиборчих роликів Спартц так і називається – “Стоп соціалізм”. Він супроводжується словами за кадром: “Народжена у Радянському Союзі, Вікторія Спартц знає горе соціалізму”.

На сайті політика повідомляється, що цей досвід сформував консервативну політичну філософію Спартц: на її думку, обмежена влада завжди краще, а рішення у галузі фінансів та охорони здоров’я мають ухвалювати люди на вільному ринку, а не бюрократи чи лобісти.