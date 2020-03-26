Американська акторка Єва Мендес розповіла, чим займається вдома під час карантину у зв'язку з пандемією COVID-19.

Відповідний пост зірка опублікувала в своєму Instagram.

46-річна Єва Мендес показала, як проводить час на карантині. Вона опублікувала відеоролик про те, як миє вікна в їх з Раяном Гослінгом особняку. У той час, як Мендес прибирає, їхня молодша дочка на піаніно. Як відомо, у Єви Мендес та Раяна Гослінга двоє дітей — Есмеральда Амада Гослінг та Амада Лі Гослінг.

У підписі до ролика Мендес попросила підписників порадити, чим можна зайняти дітей під час самоізоляції.

“Так, я мию вікна. Поки я мию вікна, на піаніно грає наша 5-річна дочка. Так виглядає моє натуральне волосся. Сподіваюся, ви всі в безпеці. Порадьте, чим зайняти дітей, якщо можете. Посилаю вам свою любов”, — написала акторка.