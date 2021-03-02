Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний авіарейс Київ — Тель-Авів — Київ для повернення громадян додому. Літак авіакомпанії МАУ вилетить з Тель-Авіва 4 березня о 05:30 ранку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Оскільки цей рейс не є регулярним, то придбати квитки на нього не можна на сайті МАУ. Квиток можна придбати за посиланням: https://bit.ly/2PmyIHn. Для того, щоб виїхати з Ізраїлю, не треба жодних дозволів.

Що потрібно зробити, щоб потрапити на рейс:

Купити квиток.

За 24 години до вильоту пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров’я за посиланням https://www.gov.il/…/request-depart-from-israel-covid19

Пасажир повинен мати при собі негативний результат ПЛР тесту, зробленого не більше ніж за 72 годин до вильоту. Якщо пасажир перехворів на COVID-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати підтверджувальний документ), така вимога не застосовується.

Ви також маєте пройти температурний скринінг у терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту.

Детальна інформація щодо правил перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон за посиланням https://www.gov.il/…/Guides/flying-to-israel-guidlines…

Нагадаємо, наприкінці лютого в МЗС анонсували спеціальний авіарейс для повернення українців з Ізраїлю. Однак спочатку було невідомо, коли він відбудеться.