Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Оскільки цей рейс не є регулярним, то придбати квитки на нього не можна на сайті МАУ. Квиток можна придбати за посиланням: https://bit.ly/2PmyIHn. Для того, щоб виїхати з Ізраїлю, не треба жодних дозволів.
- Купити квиток.
- За 24 години до вильоту пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров’я за посиланням https://www.gov.il/…/request-depart-from-israel-covid19
- Пасажир повинен мати при собі негативний результат ПЛР тесту, зробленого не більше ніж за 72 годин до вильоту. Якщо пасажир перехворів на COVID-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати підтверджувальний документ), така вимога не застосовується.
- Ви також маєте пройти температурний скринінг у терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту.
- Детальна інформація щодо правил перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон за посиланням https://www.gov.il/…/Guides/flying-to-israel-guidlines…
Нагадаємо, наприкінці лютого в МЗС анонсували спеціальний авіарейс для повернення українців з Ізраїлю. Однак спочатку було невідомо, коли він відбудеться.
- Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив, що до кінця березня 2021 року проти COVID-19 повинні бути вакциновані всі громадяни старше 16 років.
- 2 січня у міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що з моменту початку масової вакцинації 20 грудня щеплення проти COVID-19 отримали понад 950 000 жителів країни.