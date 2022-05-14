Рідні маріупольських захисників звернулися до президента Китаю Сі Цзіньпіня з проханням, аби КНР приєдналась до евакуації воїнів з заводу "Азовсталь".

Про це родичі українських військових заявили під час брифінгу.

За їх словами, “сильний та благородний” Китай має змогу приймати нелегкі рішення для блага, оскільки стоїть на сторожі цінностей.

“Ми просимо шановного Сі Цзіньпіня проявити велику любов, велику турботу про світові цінності та приєднатись до порятунку захисників Маріуполя”, – заявила дружина одного з військових.

Водночас батько одного з бійців полку “Азов” додав, що Україна просить вивезти тіла загиблих та поранених бійців за процедурою “extraction” у третю країну, нейтральну, де вони перебуватимуть до закінчення бойових дій в Україні.

“Ми просимо президента Китаю вжити необхідні заходи для процедури “extraction” та стати третьою країною і гарантом безпеки. Китай має вплив на Росію та персонально на Путіна. Часу у наших воїнів, героїв, майже не залишилось. З кожною хвилиною затягування ми позбавляємо їх права на життя”, – сказав він.