Про це родичі українських військових заявили під час брифінгу.
За їх словами, “сильний та благородний” Китай має змогу приймати нелегкі рішення для блага, оскільки стоїть на сторожі цінностей.
“Ми просимо шановного Сі Цзіньпіня проявити велику любов, велику турботу про світові цінності та приєднатись до порятунку захисників Маріуполя”, – заявила дружина одного з військових.
Водночас батько одного з бійців полку “Азов” додав, що Україна просить вивезти тіла загиблих та поранених бійців за процедурою “extraction” у третю країну, нейтральну, де вони перебуватимуть до закінчення бойових дій в Україні.
“Ми просимо президента Китаю вжити необхідні заходи для процедури “extraction” та стати третьою країною і гарантом безпеки. Китай має вплив на Росію та персонально на Путіна. Часу у наших воїнів, героїв, майже не залишилось. З кожною хвилиною затягування ми позбавляємо їх права на життя”, – сказав він.
- Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що Україна веде перемовини з Росією щодо евакуації 60-ти осіб з оточеного заводу “Азовсталь” у Маріуполі.
- Також боєць з полку “Азов” Давид Хімік закликав українців продовжувати інформаційну роботу. Він наголосив що захисники тримають оборону, проте мріють побачити свої родини чи створити власні сім’ї, а також добре поїсти.
- Раніше військовослужбовець з полку “Азов” Віталій Барабаш із татуюванням зірки Давида від імені усіх євреїв звернувся до уряду Ізраїлю, громадськості Ізраїлю, журналістів, синагоги міста Кривий Ріг “Бейн Стерн Шульман” та рабина Лерона Едері з проханням допомогти у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя.