Про це повідомили на урядовому порталі.

Сьогодні перший потяг прибув до Кропивницького. Евакуація населення має проти злагоджено і чітко, тому для людей опублікували алгоритм дій:

Звернутися на гарячі лінії Донецької військово-цивільної адміністрації або скористатися чат-ботами;

Після звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратися і довезуть до місця евакуації;

Транспортування людей відбувається поїздами та автобусами з небезпечної зони;

Під час поїздки допоможуть оформити довідку ВПО (внутрішньо переміщені особи);

Після прибуття до безпечного місця видадуть першу фінансову допомогу від держави.

У міністерстві наголосили, що допомогу отримають всі громадяни, котрі евакуюються. Процедура евакуації не буде мати примусовий характер. Утім громадяни, які напишуть відмову від неї, беруть персональну відповідальність за своє життя і за життя своїх дітей.

У міністерстві закликали евакуюватися зараз і не чекати осені.