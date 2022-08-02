Про це повідомили на урядовому порталі.
Сьогодні перший потяг прибув до Кропивницького. Евакуація населення має проти злагоджено і чітко, тому для людей опублікували алгоритм дій:
- Звернутися на гарячі лінії Донецької військово-цивільної адміністрації або скористатися чат-ботами;
- Після звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратися і довезуть до місця евакуації;
- Транспортування людей відбувається поїздами та автобусами з небезпечної зони;
- Під час поїздки допоможуть оформити довідку ВПО (внутрішньо переміщені особи);
- Після прибуття до безпечного місця видадуть першу фінансову допомогу від держави.
У міністерстві наголосили, що допомогу отримають всі громадяни, котрі евакуюються. Процедура евакуації не буде мати примусовий характер. Утім громадяни, які напишуть відмову від неї, беруть персональну відповідальність за своє життя і за життя своїх дітей.
У міністерстві закликали евакуюватися зараз і не чекати осені.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися. Український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.
- Нещодавно віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулась до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя, закликавши їх якнайшвидше залишати небезпечну територію та виїжджати на контрольовану урядом Україну.
- Також Верещук звернулась до жителів Донеччини з закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.