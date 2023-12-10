Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена.

Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів.

У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови.

Серед врятованих із сектору Гази ― двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.