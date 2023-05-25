Екіпаж "Білий янгол" вдруге потрапив під обстріл російських загарбників під час евакуації на Бахмутському напрямку, внаслідок чого один з уламків зачепив 14-річну дівчинку, інший застряг у бронежилеті співробітниці поліції.

Джерело: Національна поліція України.

Це вже другий випадок за 10 днів, коли російські війська б’ють по “білих янголах”.

Обстріл стався вчора, 24 травня, під час виїзду з Нью-Йорка Донецької області. Снаряд розірвався позаду автомобіля.

Вибух був такої сили, що уламки пробили броню в автомобілі. У цей момент в машині було 11 осіб: п’ятеро правоохоронців і родина – мама, бабуся й четверо дітей віком від майже 2 років до 14.

Не збавляючи ходу, правоохоронці вивезли людей з-під вогню та доставили у безпечне місце. Дорогою надали першу медичну допомогу дитині.

Лише після того, як родину передали під опіку соціальних служб і волонтерів, співробітники поліції пройшли медичне обстеження. За попередніми даними, поліціянти отримали контузію.

Нагадаємо, що 15 травня “Білі янголи” постраждали внаслідок удару поблизу Часового Яру, проте одразу повернулися до роботи.