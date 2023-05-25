Джерело: Національна поліція України.
Це вже другий випадок за 10 днів, коли російські війська б’ють по “білих янголах”.
Обстріл стався вчора, 24 травня, під час виїзду з Нью-Йорка Донецької області. Снаряд розірвався позаду автомобіля.
Вибух був такої сили, що уламки пробили броню в автомобілі. У цей момент в машині було 11 осіб: п’ятеро правоохоронців і родина – мама, бабуся й четверо дітей віком від майже 2 років до 14.
Не збавляючи ходу, правоохоронці вивезли людей з-під вогню та доставили у безпечне місце. Дорогою надали першу медичну допомогу дитині.
Лише після того, як родину передали під опіку соціальних служб і волонтерів, співробітники поліції пройшли медичне обстеження. За попередніми даними, поліціянти отримали контузію.
Нагадаємо, що 15 травня “Білі янголи” постраждали внаслідок удару поблизу Часового Яру, проте одразу повернулися до роботи.
- За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені серед мирного населення.
- Вночі 25 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низку БпЛА було випущено й на Київ, однак усіх їх збито.
- 25 травня, під час нічної атаки БпЛА на Україну, 10 безпілотників окупанти запустили на Львівську область.