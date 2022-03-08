Про це він повідомив у коментарі на BBC Radio 4.
Він сказав, що у неділю деякі співробітники МКЧХ намагалися вибратися з Маріуполя за узгодженим маршрутом, але незабаром зрозуміли, що “вказана їм дорога насправді замінована”.
Стілхарт зауважив, що завдання полягало в тому, щоб домогтися угоди, яка була б “конкретною, ефективною та точною”.
За його словами, поки були лише “принципові” домовленості, які відразу порушилися, тому що вони не були точними щодо маршрутів та тих, хто може ними користуватися.
“Ось чому так важливо, щоб обидві сторони мали точну угоду, аби ми могли сприяти цьому на місцях”, — наголосив Стілхарт.
"We've been talking to both parties for days on end"
Dominik Stillhart, Director of operations for the International Committee of the Red Cross, says it's important to get both parties to agree on precise details for humanitarian corridors out of Ukrianehttps://t.co/UPjJGPa1Yg pic.twitter.com/3iIrpNOwCN
— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 7, 2022
- Також мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі “тримають у заручниках” 400 тисячне населення та надати “зелений коридор” для жінок і дітей.
- Нагадаємо, голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація у місті Маріуполь залишається дуже складною. Місто вже на межі гуманітарної катастрофи.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про поточну ситуацію в місті після довготривалих обстрілів.