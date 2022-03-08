Директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Домінік Стіллхарт зазначив, що евакуаційний шлях з Маріуполя був замінований.

Про це він повідомив у коментарі на BBC Radio 4.

Він сказав, що у неділю деякі співробітники МКЧХ намагалися вибратися з Маріуполя за узгодженим маршрутом, але незабаром зрозуміли, що “вказана їм дорога насправді замінована”.

Стілхарт зауважив, що завдання полягало в тому, щоб домогтися угоди, яка була б “конкретною, ефективною та точною”.

За його словами, поки були лише “принципові” домовленості, які відразу порушилися, тому що вони не були точними щодо маршрутів та тих, хто може ними користуватися.

“Ось чому так важливо, щоб обидві сторони мали точну угоду, аби ми могли сприяти цьому на місцях”, — наголосив Стілхарт.

