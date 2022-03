Про це він повідомив у коментарі на BBC Radio 4.

Він сказав, що у неділю деякі співробітники МКЧХ намагалися вибратися з Маріуполя за узгодженим маршрутом, але незабаром зрозуміли, що “вказана їм дорога насправді замінована”.

Стілхарт зауважив, що завдання полягало в тому, щоб домогтися угоди, яка була б “конкретною, ефективною та точною”.

За його словами, поки були лише “принципові” домовленості, які відразу порушилися, тому що вони не були точними щодо маршрутів та тих, хто може ними користуватися.

"We've been talking to both parties for days on end"

Dominik Stillhart, Director of operations for the International Committee of the Red Cross, says it's important to get both parties to agree on precise details for humanitarian corridors out of Ukrianehttps://t.co/UPjJGPa1Yg pic.twitter.com/3iIrpNOwCN

