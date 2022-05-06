Фотокореспондент #Букв зробив світлини з місця подій.
До табору прибувають автобуси, коли сторонами узгоджена евакуація. Водночас безліч людей виїжджають з “гарячих точок” самотужки, на власних автівках.
Тут громадяни зустрічаються зі своїми родичами та друзями, після того, як пройшли фільтрацію, ворожі блок пости, знущання, страх та російські обстріли.
У таких таборах переселенців реєструє та опитує поліція, а згодом волонтери шукають їм житло чи допомагають виїхати на захід України або за кордон.
Евакуаційний табір у Запоріжжі на парковці «Епіцентру» – фото // 11 фото
- Нагадаємо, що 5 травня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що новий сформований конвой ООН прямує до заводу “Азовсталь” у Маріуполі для евакуації цивільних осіб, які опинилися на території оточеного росіянами підприємства.
- Також 61-річний мешканець Маріуполя Ігор подолав майже двісті кілометрів, аби дістатися з розбомбленого росіянами міста до Запоріжжя. Чоловік разом із собакою Жужею пройшли пішки п’ять днів, поки їх не зустрів водій вантажівки.
- Зокрема маріупольська влада отримала відеоповідомлення про фільтраційні табори в яких утримують громадян України. Такі місця описують, як “справжнє гетто для маріупольців”.