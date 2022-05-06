Евакуаційний табір у Запоріжжі на парковці «Епіцентру» – фото

Тисячі українців з тимчасово окупованих територій майже щодня залишають свої домівки та вирушають до Запоріжжя через російську агресію. Один з таких таборів розташований на стоянці «Епіцентру».

Фотокореспондент #Букв зробив світлини з місця подій.

До табору прибувають автобуси, коли сторонами узгоджена евакуація. Водночас безліч людей виїжджають з “гарячих точок” самотужки, на власних автівках.

Тут громадяни зустрічаються зі своїми родичами та друзями, після того, як пройшли фільтрацію, ворожі блок пости, знущання, страх та російські обстріли.

У таких таборах переселенців реєструє та опитує поліція, а згодом волонтери шукають їм житло чи допомагають виїхати на захід України або за кордон.