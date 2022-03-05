Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Урядовець наголосив, що причиною відкладення евакуації населення Маріуполя є недотримання ворогом режиму тиші.

У зв’язку з тим, що росіяни не дотримуються режиму тиші та продовжують обстріли самого Маріуполя та його околиць, в цілях безпеки ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕНЕСЕНА.

Просимо людей розходитися з місць збору і перейти до сховищ.

Додаткова інформація про евакуацію буде розміщена найближчим часом.