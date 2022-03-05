Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Урядовець наголосив, що причиною відкладення евакуації населення Маріуполя є недотримання ворогом режиму тиші.

Евакуацію Маріуполя перенесли через російські обстріли.

У зв’язку з тим, що росіяни не дотримуються режиму тиші та продовжують обстріли самого Маріуполя та його околиць, в цілях безпеки ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕНЕСЕНА.
Просимо людей розходитися  з місць збору і перейти до сховищ.
Додаткова інформація про евакуацію буде розміщена найближчим часом.

Кириленко додав, що містяни зможуть отримати актуальну інформацію  щодо евакуації й від поліції, яка сповіщатиме їм через гучномовці.

  • Нагадаємо, з 9:00 до 16:00 5 березня встановлено режим тиші для забезпечення евакуації цивільного населення. Евакуаційні заходи мали розпочатися об 11:00, але тепер вони відкладаються.