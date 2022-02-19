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«Евакуйовані» з так званої «ДНР» всю ніч пробули в холодних автобусах

"Евакуйовані" жінки, діти та особи похилого віку з самопроголошеної терористичної організації "ДНР" у ніч під час евакуації пробули в холодних автобусах без їжі.

Субота, 19 лютого 2022, 17:58
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Про це повідомляє “Новая газета”.

Понад 30 автобусів з жінками, людьми похилого віку та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант у Ростовській області після оголошення “евакуації”.

Нагадаємо, що підтримувані Росією бойовики у п’ятницю оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Таку дію, на думку Заходу, Москва планує використати, аби виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.

Напередодні у Кремлі заявили, що Ростовська область готова прийняти біженців, губернатор регіону Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати допомогу для евакуйованих. Уряд виділив 5 мільярдів рублів із федерального бюджету. Водночас усім евакуйованим президент Росії Путін наказав видати по 10 тисяч рублів.

Перші автобуси з біженцями почали прибувати до Ростовської області ще до півночі. На прикордонному пункті “Матвєєв Курган” біженців пересаджували в автобуси й спрямовували до Неклинівського району, де мали організувати пункти тимчасового перебування громадян.

Як повідомляє видання, станом на 10 годину ранку 19 лютого, сотні людей, зокрема немовлята, продовжували залишатися в автобусах. Їм не надали гарячого харчування. Санаторії, де планувалося розміщення, закриті, вхід охороняють співробітники поліції та МНС Росії.

ДОВІДКА. “Новая газета” — російська суспільно-політична газета. Відома своєю опозиційною позицією та журналістськими розслідуваннями. Шістьох журналістів видання було вбито через їхню професійну діяльність.

Один з її засновників, журналіст та колишній головний редактор газети Дмитро Муратов у жовтні 2021 року отримав Нобелівську премію миру.

Теги: евакуація, ЛДНР, евакуація, Новая газета, розслідування, ДНР

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