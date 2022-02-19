«Евакуйовані» з так званої «ДНР» всю ніч пробули в холодних автобусах

Про це повідомляє “Новая газета”.
Понад 30 автобусів з жінками, людьми похилого віку та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант у Ростовській області після оголошення “евакуації”.
Нагадаємо, що підтримувані Росією бойовики у п’ятницю оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Таку дію, на думку Заходу, Москва планує використати, аби виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.
Напередодні у Кремлі заявили, що Ростовська область готова прийняти біженців, губернатор регіону Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати допомогу для евакуйованих. Уряд виділив 5 мільярдів рублів із федерального бюджету. Водночас усім евакуйованим президент Росії Путін наказав видати по 10 тисяч рублів.
Перші автобуси з біженцями почали прибувати до Ростовської області ще до півночі. На прикордонному пункті “Матвєєв Курган” біженців пересаджували в автобуси й спрямовували до Неклинівського району, де мали організувати пункти тимчасового перебування громадян.
Як повідомляє видання, станом на 10 годину ранку 19 лютого, сотні людей, зокрема немовлята, продовжували залишатися в автобусах. Їм не надали гарячого харчування. Санаторії, де планувалося розміщення, закриті, вхід охороняють співробітники поліції та МНС Росії.
ДОВІДКА. “Новая газета” — російська суспільно-політична газета. Відома своєю опозиційною позицією та журналістськими розслідуваннями. Шістьох журналістів видання було вбито через їхню професійну діяльність.
Один з її засновників, журналіст та колишній головний редактор газети Дмитро Муратов у жовтні 2021 року отримав Нобелівську премію миру.
- Також Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що з ОРДО надходить інформація про евакуацію місцевого населення у деяких пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема й у Донецьку, на тлі можливого загострення. Водночас ЗСУ не планує жодних наступальних операцій.
- Упродовж 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 66 порушень режиму тиші.
- 19 лютого, станом на ранок, внаслідок обстрілів загинув український захисник.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що заяви самопроголошеної влади в ОРДО стосовно нібито наступальних операцій України не відповідають дійсності.
- Представник уповноваженого з прав людини у Донецькій та Луганській областях Костянтин Черніков пояснив, навіщо і як бойовики та Росія загострюють ситуацію в ОРДЛО. Він впевнений, що все заплановано заздалегідь.