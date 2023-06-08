Мешканці Херсонської області, які вимушено евакуювалися через затоплення будинків внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, можуть отримати грошову допомогу від міжнародної організації – Данської ради у справах біженців.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, українці, які через підтоплення евакуюються з Херсонської області до Миколаєва, можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC).

Реєстрація проходить на території Залізничного вокзалу й Автовокзалу у місті Миколаєві. Для цього необхідно підійти до представника DRC, вдягненого у жилет із логотипом, або до місць, позначених банерами організації.

Для реєстрації на отримання допомоги необхідно надати такі документи: паспорт та індивідуальний податковий номер.

На місці реєстрації також надається безоплатна юридична консультація.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано 6 червня о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Очільник херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на другу добу після підриву росіянами Каховської ГЕС, інтенсивність підтоплення зменшується. Водночас, попередив він, вода найближчими днями ще прибуватиме.