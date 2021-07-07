Величезний контейнеровоз, що заблокував Суецький канал в березні цього року і порушив світову торгівлю, залишив водний шлях після того, як влада Єгипту підписала угоду про компенсацію з власниками і страховиками.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Ever Given знявся з якоря близько 11:30 за місцевим часом (09:30 за Гринвічем) і попрямував на північ у бік Середземного моря в супроводі буксирів.

Корабель був заарештований протягом трьох місяців недалеко від міста Ісмаїлія.

Умови угоди не розголошуються, але Єгипет вимагав 550 мільйонів доларів.

Суецький канал довжиною 193 км, що з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою, був заблокований, коли 400-метровий Ever Given сів на мілину через сильний вітер. Світова торгівля була порушена через те, що сотні судів застрягли в пробці.

Контейнеровоз був знятий з мілини після шестиденної рятувальної операції, в якій брала участь флотилія буксирів і днопоглиблювальних судів. Під час операції загинула одна людина.

Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.